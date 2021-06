Kroos e il retroscena sul dialogo in campo con CR7: "Gli ho chiesto come stava..."

vedi letture

La corsa del Portogallo agli ottavi di Euro 2020 si fa sempre più complicata dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Germania. Subito dopo la gara, però, a catalizzare l'attenzione è stato il dialogo andato in scena tra Cristiano Ronaldo e Toni Kroos. I due, ex compagni di squadra ai tempi del Real Madrid e ancora oggi molto amici, hanno approfittato della gara per scambiare qualche battuta. I social si sono subito scatenati e molti hanno collegato il colloquio con il centrocampista dei blancos al probabile ritorno di CR7 a Madrid. Le ipotesi però sono state smentite dallo stesso Kroos durante un podcast: "Cristiano se n'è andato da tempo dal Real Madrid e non ci vediamo così spesso. Non giochiamo contro la Juventus da tanto. Abbiamo parlato brevemente della partita, certo, ma anche delle prossime partite. Gli auguro buona fortuna e spero che si qualificheranno per il prossimo turno insieme a noi. A parte questo, gli ho chiesto come stava. È in Italia da tre anni. Non hai tutto il tempo del mondo dopo la partita e non passi inosservato. Una volta dentro ci siamo anche cambiati la maglia. È stato bello rivederlo", le parole riportate da Tuttosport.