Kucka segna su rigore ma Dimarco is on fire: finisce 1-1 il primo tempo di Verona-Parma

vedi letture

Finisce in parità il primo tempo tra Hellas Verona e Parma con un botta e risposta avvenuto tutto entro il primo quarto d'ora di partita. A passare in vantaggio è la squadra ospite grazie a un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Massimi dopo consulto al VAR. Intervento scomposto di Silvestri su Karamoh dopo un malinteso tra il portiere e Lovato. Sul dischetto, al 7', si presenta Kucka che non sbaglia dagli undici metri. Il pari arriva al 12' con Dimarco che sfrutta una spizzata di Lasagna su cross di Lazovic dalla destra e trova anche la deviazione, per la Lega Calcio decisiva, di Grassi. E' infatti assegnato al centrocampista Ducale il gol dell'1-1 nonostante il tiro dell'esterno di Juric. Sempre Dimarco è autore di una grande punizione al 38' con Sepe che si deve allungare fino al sette lontano per mandare in corner il tiro avversario.