L'addio di CR7 alla Juventus? Mourinho: "Se le tre parti sono felici, il business è perfetto"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato, in conferenza stampa, anche dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "L'unica cosa che dico e mi sembra basilare e logico, se la Juve è felice, se Cristiano è felice e lo United è felice allora è il business perfetto. Non c'è bisogno di parlare di Cristiano. Da venti anni fa la storia, non c'è nulla da commentare".

