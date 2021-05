L'agente di Hakimi: "Felice all'Inter e non pensa ad altro. Ma a chi non piacerebbe il Bayern?"

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi e da poco anche di Lautaro Martinez oltre che di Borja Valero dell'Inter, ha parlato a Spox del futuro dell'esterno nerazzurro. "Non so da dove arrivino i rumors sul Bayern Monaco: non sarei stupito da una chiamata ma nessuno per adesso l'ha fatta. Achraf è davvero felice all'Inter, non pensa ad altro. Però a chi non piacerebbe giocare al Bayern?".