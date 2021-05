"L'allenatore deve adattarsi ai calciatori". Rivedi le parole di Pirlo in conferenza

"Siamo arrabbiati, incazzati. Non voglio vedere rassegnazione, siamo a un punto e dobbiamo crederci fino alla fine. Abbiamo tre gare importanti per raggiungere il nostro obiettivo e in questo finale dobbiamo dare tutto". Parole e pensieri di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Sassuolo - gara valida per la 36esima giornata di Serie A - ha parlato della squadra che vuole vedere in campo in questo rush finale di campionato.

A che cosa nello specifico si è dovuto adattare?

"Magari all'inizio hai un'idea di calcio e poi ti adatti. Non è possibile per alcun allenatore scegliere 30 giocatori che ti piacciono, devi essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai a disposizione e farli rendere al meglio. Si hanno dei giocatori che magari si pensa abbiano certe caratteristiche ma poi scopri che sono differenti e devi muoverti diversamente".

