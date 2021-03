L'analisi di Libero sulla Juventus: "Non è il fallimento di Pirlo ma della dirigenza"

vedi letture

Libero analizza l'eliminazione Champions della Juventus e spiega che il fallimento è sintetizzato dal gesto di Ronaldo che dopo una partita da peggiore in campo davanti, cioà dove dovrebbe fare la differenza, si gira e apre le gambe negli ultimi minuti dei supplementari, concedendo al Porto il gol della qualificazione. "Il paradosso è che la Juve non ha saputo costruire una squadra ad altezza Champions intorno a lui, ma anche che debba farne a meno nel momento decisivo. Di più: ne deve anche pagare daziom se è vero che per sostenere il suo stipendio ha una rosa corta, che obbliga Pirlo a schierare quattro giocatori fuori condizione e forzare altrettante riserve. Non è quindi il fallimento di Pirlo, è della Juventus come dirigenza, progetto".