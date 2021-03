L'analisi di Marca: CR7 e il Real Madrid, una separazione che non ha fatto bene a nessuno

Interessante spunto offerto da Marca, che analizza gli ultimi anni di Cristiano Ronaldo e del Real Madrid all'indomani della clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League. L'asso portoghese e il club spagnolo continuano a essere legati da un filo sottile nonostante il divorzio andato in scena nell'estate 2018: orfani di CR7, i Blancos hanno visto precipitare la loro media realizzativa da tre reti a partita a meno di due, trovando conforto solo nel rendimento di Karim Benzema, mentre gli altri attaccanti hanno deluso per motivi diversi. E da allora è arrivato un solo titolo, la Liga conquistata nella passata stagione. "Un campione senza squadra e una squadra senza il campione" è il riassunto del quotidiano, che poi ovviamente pone l'accento sulle fallimentari campagne europee dei bianconeri da quando Ronaldo è sbarcato a Torino e sugli scarsi risultati ottenuti dal fuoriclasse di Madeira dopo quella cessione epocale: la caccia alle sei Champions di Gento si è interrotta e non ha più vinto il Pallone d'Oro. Insomma, la separazione non ha fatto bene a nessuno.