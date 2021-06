L'Atalanta è tranquilla, Pasalic non vuole partire e il club non ascolterà eventuali offerte

vedi letture

L’Atalanta è alla ricerca di un centrocampista (Koopmeiners la pista più calda) e alcuni hanno pensato che la cosa potesse portare alla partenza di Mario Pasalic, impegnato all’Europeo con la Croazia. In realtà - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il giocatore non ha nessuna intenzione di lasciare Bergamo e attraverso il suo agente, Marko Naletilic, ha fatto sapere al club nerazzurro che non prenderà nemmeno in considerazione eventuali offerte.