L'Atalanta ha tutta la rosa per giocare contro il Sassuolo. Gasp: "Sarà un vantaggio"

vedi letture

Sprint finale per l'Atalanta e Gian Piero Gasperini può sorridere. In un periodo di stop continui per tutti, la sua rosa è al completo per la gara con l'Atalanta. "È una bella soddisfazione per tutti, tutti stanno bene e in buone condizioni, speriamo di arrivare così fino all’ultima giornata. Per noi avere tutti a disposizione sarà un vantaggio".