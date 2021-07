L'Atalanta si gode Musso, ma c'è da sistemare la situazione Gollini

Juan Musso è stato sicuramente un acquisto top per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un portiere di livello voluto fortemente dal tecnico atalantino per poter avere maggiori certezze sia in campionato che in Champions League. Un giocatore di livello che sicuramente andrà a rinforzare la difesa atalantina, ma che obbliga il club orobico a cedere Pierluigi Gollini. L'interesse nel massimo campionato nostrano non manca: nelle ultime ore, infatti, la Fiorentina si è fatta avanti per capire quali sono le richieste da parte della società nerazzurra. I toscani avrebbero pensato anche a una contropartita per poter convincere la società guidata da Antonio Percassi a cedere il numero 95: Pol Lirola, in uscita dalla Viola, potrebbe compiere il percorso inverso e raggiungere Bergamo già durante l'attuale finestra di mercato.

LA SITUAZIONE - Su Gollini c'è anche la Lazio, ma la Fiorentina sembra aver scavalcato il club capitolino nella corsa al portiere dei bergamaschi. Inoltre l'inserimento di Lirola all'interno di un'eventuale operazione potrebbe convincere l'Atalanta ad abbassare la richiesta economica. Intanto sul portiere classe '95 si muove anche la Premier League, l'Everton sta sondando il terreno per poter convincere il giocatore a tornare nuovamente in Inghilterra. Porte girevoli a Zingonia, la dirigenza dovrà piazzare un esubero di lusso come Gollini: poi si penserà al centrocampo, ma prima va risolta la questione portieri.