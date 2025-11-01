L'Hellas Verona perde Serdar per la partita con l'Inter: ecco la nota e il bollettino medico
TUTTO mercato WEB
Defezione importante in casa Hellas Verona in vista della sfida di campionato contro l'Inter, in programma domani pomeriggio nel lunch match delle 12:30 della decima giornata di campionato. Paolo Zanetti, infatti, dovrà rinunciare a Suat Serdar a causa di un trauma distorsivo al ginocchio.
Questo il comunicato del club scaligero:
"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile