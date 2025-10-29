Live TMW Verona, Serdar: "Solo 5 punti? La stagione è lunga. Gagliardini sta dando una grande mano"

Suat Serdar, centrocampista del Verona, si è presentato in conferenza stampa al termine della sconfitta per 1-3 con il Como. Diretta testuale a cura di TMW: "Oggi non dovevo partire dall'inizio, dopo il Cagliari non ero al 100%, poi Akpa Akpro ha avuto un problema nel riscaldamento. Zanetti mi ha chiesto se me la sentivo di entrare e ho detto di sì. Ho segnato ma sono triste per la sconfitta. Comunque la stagione è ancora lunga, dobbiamo rimanere concentrati per 95 minuti. Dobbiamo rimanere concentrati ed evitare degli errori".

Ti è mai successo di perdere così tante partite?

"Sì, mi è già successo di stare in una situazione simile. Noi vogliamo rimanere in Serie A. Giochiamo molto meglio rispetto alla scorsa stagione. Sicuramente i punti arriveranno giocando così".

Come ti senti a giocare lì in mezzo con Gagliardini?

"Gagliardini ci sta dando una grande mano con la sua esperienza. Io mi sento bene, ho segnato ma dobbiamo continuare a lottare come squadra. È la cosa più importante".

Il Verona è fermo a 5 punti.

"Dobbiamo solamente continuare così. A volte non facciamo gol, ma le squadre che ci affrontano fanno sempre fatica. Però la stagione è ancora lunga".

Finisce la conferenza stampa.