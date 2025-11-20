Hellas Verona, buone notizie per Serdar: l'ipotesi dell'operazione sembra scongiurata

Buone notizie per il Verona: Suat Serdar sta recuperando dal trauma distorsivo al ginocchio destro rimediato contro il Como. L’infortunio aveva costretto il centrocampista a saltare le gare con Inter e Lecce, e al momento Serdar non sarà disponibile nemmeno per la sfida di domenica contro il Parma al Bentegodi.

Le indicazioni dallo Sporting Center Paradiso, però, sono positive. Ieri Serdar ha svolto un allenamento differenziato in palestra e oggi proseguirà con esercitazioni specifiche sul campo, seguendo il percorso stabilito dallo staff medico. Al momento, l’ipotesi di un lungo stop o di un intervento chirurgico sembra allontanata: il giocatore prosegue la riabilitazione con prudenza, senza forzare i tempi, e gli accertamenti finora effettuati lasciano ben sperare per un ritorno in campo nei prossimi giorni.

Ritrovare Serdar è fondamentale per Paolo Zanetti e per il Verona: il centrocampista è un perno della squadra, capace di incidere anche in fase offensiva come dimostrano i gol segnati contro Udinese e Como. La sua assenza sarebbe stata pesante, soprattutto considerando che Tomas Suslov è già fuori fino a primavera per la rottura del crociato anteriore. Lo riporta Il Corriere di Verona.