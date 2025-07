Ufficiale L'Hellas Verona pesca in Spagna per rinforzare la mediana. Yellu ha firmato fino al 2028

Hellas Verona FC comunica sui propri canali ufficiali di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista spagnolo Jesús Santiago Pérez, noto come Yellu, che ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato ufficiale del Verona su Yellu

"Nato a Cartagena, in Spagna, il 25 maggio 2004, Yellu è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Valencia CF. Ha esordito nella Liga, il massimo campionato spagnolo, il 19 aprile 2022, all'età di 17 anni, nella gara contro il Villarreal. Con il Valencia B ha poi collezionato 41 presenze e 1 gol in Segunda Federación tra il 2022 e il 2023.

Nel gennaio 2024, Yellu, si è trasferito al Getafe CF, con cui ha disputato14 partite nella stagione 2023/24, realizzando anche il suo primo gol in Liga il 16 aprile 2024 nella partita vinta per 1-0 contro il Girona. Nella passata stagione ha collezionato altre 24 presenze tra campionato e Coppa del Re. A livello internazionale ha vestito la maglia della Spagna Under 18, totalizzando 2 presenze nella stagione 2021/22.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Yellu, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali in maglia gialloblù".