L'Inter avvisa la Roma e fissa il prezzo per Frattesi: Marotta chiede 45 milioni di euro

Sono tante le squadre a cui piace Davide Frattesi, ma è soprattutto la Roma a corteggiarlo e a provare a convincerlo a sposare il progetto del club giallorosso già a partire dal mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter lo considera un calciatore importante e ha già fissato il prezzo per il quale potrebbe cederlo. Marotta chiede 45 milioni di euro per l'ex Sassuolo, una cifra assolutamente non banale.

Le parole di Florent Ghisolfi

"Non voglio commentare le voci di mercato, ancora di più stasera. Posso dire che Frattesi è un buon giocatore, anche lui è un figlio di Roma ma la partita di stasera è più importante".

Le parole di Henrikh Mkhitaryan

"È un grande giocatore e un grande compagno, come calciatore e come persona. Posso solo dirgli di continuare duramente, ha la qualità per giocare in una squadra come l'Inter: si vede in allenamento e in partita. Non deve mollare, è sulla strada giusta, avrà le sue possibilità di giocare. Poi ovviamente dipende dall'allenatore, è chiaro che meriti di giocare e penso che aiuterà l'Inter in futuro. La sua concorrenza e quella di Zielinski mi ha aiutato tanto. Tutti vogliamo giocare, ma siamo qui per supportarci a vicenda a dare il massimo per vincere".