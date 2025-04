L'Inter è ingiocabile? Mkhitaryan: "Ho detto una cosa due mesi fa e ci avete fatto i titoli..."

vedi letture

L’Inter è ancora ingiocabile? Dopo il Monaco, a fine gennaio, Henrikh Mkhitaryan aveva espresso questo concetto. Il centrocampista armeno dell’Inter, intervistato al riguardo nella conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha risposto così: “Non l’ho detto di recente, ma due mesi fa o più. Ho detto una cosa e avete fatto i titoli, non c'è problema: era il mio parere in quel momento.

Vedo come giocano e sudano i miei compagni per un risultato positivo per tutti. Sono sempre del parere che siamo una squadra fortissima e per questo stiamo lottando su tre fronti, e vogliamo andare il più avanti possibile. Giochi tutta la stagione, tutto l'anno, per vincere qualcosa, e quest'anno ci può dare tantissimo".

La conferenza stampa di Mkhitaryan.

Cosa aveva detto Mkhitaryan dopo l’ultima giornata della fase campionato di Champions League: "Adesso abbiamo la testa sul derby, ci sarà tempo per pensare contro chi giocheremo. Non ci interessa tanto, perché siamo l'Inter e se facciamo il nostro gioco siamo ingiocabili, questo è il mio pensiero".