L'Inter è la nuova capolista, Capello: "Bravo Conte a mettere Perisic sulla fascia di Lazzari"

vedi letture

"Mi ha sorpreso Perisic in campo nella zona di Lazzari e quello è stato uno dei punti di forza dell'Inter, perché ha bloccato il laterale della Lazio". Parole e pensieri di Fabio Capello, presente nello studio di 'Sky' nella notte in cui l'Inter ha battuto la Lazio e conquistato la vetta della classifica. "L'Inter si è chiusa bene in difesa e la Lazio tutte le volte che ha cercato di fare dei cross non è mai riuscita ad essere pericolosa. Hanno provato a entrare sempre coi passaggi corti ma non ci sono riusciti perché la difesa dell'Inter è stata molto, molto brava".