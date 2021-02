L'Inter è la nuova capolista, Lautaro: "Ora non vogliamo più lasciare il primo posto"

"Sono contento, lavoriamo tanto per questo e oggi possiamo dire che siamo in vetta alla classifica. Questo fa piacere a tutti, oggi abbiamo disputato una grande gara di squadra". Parole e pensieri di Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter che ha così commentato il 3-1 alla Lazio e il primo posto in classifica. "E' la prima volta che siamo davanti a tutti e come ha detto il mister questo deve essere un punto di partenza per non lasciare più il primo posto, la settimana prossima abbiamo il derby e se vogliamo restare lì dobbiamo preparare bene quella partita. Lukaku? Fa sempre un grande lavoro per la squadra".

Sul gol hai fatto 80 metri di corsa e questo vuol dire che stai bene fisicamente.

"Lavoro ogni giorno per stare bene fisicamente, qualche mese fa non ero al meglio ma ora sto cercando di recuperare bene per essere sempre pronto. E' questo quello che voglio continuare a fare", ha detto a 'Sky'.