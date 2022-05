L'Inter e Skriniar hanno voglia di proseguire insieme. Si lavora al rinnovo fino al 2027

Milan Skriniar anche quest'anno si è confermato come uno dei difensori più affidabili dell'intera Serie A, mostrando importanti miglioramenti anche in campo europeo. Il suo nome è al centro di diversi rumors di mercato, soprattutto provenienti dalla Premier League, ma sia l'Inter che il giocatore non sembrano avere intenzione di assecondarli.

Il rinnovo si avvicina dopo lo stand by delle scorse settimane

Già nelle settimane e nei mesi scorsi c'erano stati i primi contatti interlocutori per quanto riguarda il suo eventuale rinnovo di contratto. Poi tutto si era fermato per il finale di stagione, ma ora l'Inter è pronta a riprendere in mano il dossier. Secondo Gazzetta.it, infatti, nelle prossime settimane società e giocatore discuteranno del contratto attualmente in scadenza nel 2023. L'idea dell'Inter, si legge, è quella di blindare lo slovacco con un nuovo prolungamento fino al 2027.