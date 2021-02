L'Inter l'ha sbloccata subito, ma deve ancora chiuderla: all'intervallo è 1-0 sul Genoa

Terminato qualche istante fa il primo tempo di Inter-Genoa, con la squadra di Conte che, dopo essere passata immediatamente in vantaggio, è rientrata negli spogliatoi col risultato parziale di 1-0 nei confronti del Genoa. Un Genoa sì svuotato di tanti papabili titolari per via delle scelte di Ballardini, che ha guardato con molta attenzione al derby in infrasettimanale, ma colpevolmente sorpreso in occasione dell'azione che sblocca il match dopo 30 secondi. La solita LuLa confeziona l'azione portata in fondo dal belga: Lukaku va in percussione potente e solitaria, concludendo con un destro ad incrociare che non lascia scampo a Perin. Il Genoa prova a reagire subito, trovando un paio di conclusioni: prima Scamacca (7') conclude troppo centrale, poi Rovella manca del tutto di precisione, mandando alto. Torna quindi a premere la squadra di casa, che sfiora il raddoppio al 17': solo la traversa infatti ferma il mancino a botta sicura di Barella da fuori area. Ancora Inter, dunque, e ancora Lukaku: tre le occasioni dal 26' al 35' in cui il belga prova a vestire i panni del killer di nuovo, venendo però fermato dalla scarsa angolazione delle sue conclusioni e dall'attenzione di Perin. Lo stesso vale per Lautaro poco dopo, mentre le uniche tracce ospiti nel mezzo risalgono solo a un tiro centrale di Scamacca dopo un'uscita così così di Handanovic.