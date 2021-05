L'Inter pensa a Barak: così il Verona potrebbe riscattare Salcedo dai nerazzurri

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Antonin Barak dell'Hellas Verona. Un gioiello che la società di Setti ha acquistato per 6 milioni di euro dall'Udinese, il ceco che è in Italia dal 2018 può diventare un uomo mercato in estate. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega che potrebbe essere un'alternativa di peso per l'Inter, con l'Hellas che a quel punto potrebbe riscattare Eddy Salcedo.