L'Inter punta la decima vittoria consecutiva, Conte la terza striscia di successi più lunga

L’Inter oggi contro il Sassuolo prova a mettere un punto sul campionato. Oppure 11 sul Milan e almeno 12 su una tra Juventus e Napoli: se non un verdetto, qualcosa che ci assomiglierebbe molto, perché poi per vincere lo scudetto ai nerazzurri ne basterebbero appena altri 16 da distribuire in nove giornate. Quasi un’inezia - sottolinea La Gazzetta dello Sport - per chi in questo girone di ritorno ha fatto percorso netto, lasciando in giro meno delle briciole. Antonio Conte guarda il Sassuolo sottolinea: "Dobbiamo mettere in campo entusiasmo e voglia. È vero, stiamo facendo cose importanti, ma al tempo stesso il percorso deve essere completato". Come? Vincendo la decima partita consecutiva, appunto. Per il tecnico sarebbe la terza striscia di successi più lunga della sua carriera: con il Chelsea è arrivato a quota 13 successi, con la Juventus a 12, qui la serie è aperta e l’entusiasmo è a mille.