L'Inter si spinge fino a 50 milioni per Vlahovic. Altro no da parte della Fiorentina

Non solo Edin Dzeko, oramai davvero ad un passo dall'Inter. I nerazzurri, spiga la Gazzetta dello Sport, proseguono nella valutazione del secondo colpo offensivo da regalare a Simone Inzaghi. Zapata e Correa non sono semplici da raggiungere vista la scarsa voglia di cedere di Atalanta e Lazio. Difficile è anche Dusan Vlahovic, anche se per la rosea i dirigenti interisti si sono spinti fino ad una proposta da 50 milioni di euro. Ancora pochi, per la Fiorentina, che valuta il suo gioiello oltre 60 milioni di euro. Un'operazione infattibile ad oggi, con l'unica speranza che sarebbe rappresentata dall'iniezione nelle casse di un extra budget da dedicare proprio al mercato in entrata.