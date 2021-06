L'Inter vuole Raspadori: dopo il 30 giugno (e con Pinamonti) l'operazione può scaldarsi

I radar dell'Inter continuano ad esser puntati con forza su Giacomo Raspadori. Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante del Sassuolo viene considerato dalla società nerazzurra una "scommessa già vinta", viste le sue qualità che lo hanno portato fino alla Nazionale. Raspadori potrebbe diventare il sostituto di Lautaro Martinez, anche se per i dirigenti nerazzurri per lui sarebbe più adatto un ruolo da terza/quarta punta, per poter crescere senza troppe pressioni. Nell'operazione col Sassuolo potrebbe rientrare anche Andrea Pinamonti, oltre al quale però servirebbe una buona parte economica. La concorrenza è forte e al momento l'Inter non ha liquidità, ma dopo il 30 giugno (e qualche cessione) la situazione potrebbe cambiare.