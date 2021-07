L'ottavo portiere. Donnarumma contro tutti, ma non ci sono discussioni: sarà il titolare del PSG

Una notte a casa, poi il volo per Parigi. Comincia una nuova tappa nella carriera di Gianluigi Donnarumma, miglior giocatore dell'ultimo Europeo: prima di firmare il contratto ha voluto attendere la fine della competizione, in segno di rispetto per l'impegno con la Nazionale. Scrive il Corriere dello Sport: "Concentrato, isolato, azzurro fino in fondo". Ora, a giochi fatti, volta pagina; ad attenderlo a Parigi ci saranno Leonardo, Pochettino e una squadra sulla carta imbattibile. Dopo la firma sul contratto quinquennale ci saranno la presentazione social e le prime dichiarazioni ufficiali, poi partirà per le meritate vacanze e raggiungerà i nuovi compagni a inizio agosto.

L'ottavo portiere - È quello che sarà Gigio nella rosa del PSG. Il suo arrivo non farà di certo piacere al titolare Keylor Navas, ma nemmeno a tutti gli altri, che speravano di poter essere protagonisti con uno dei club più forti del mondo: da Sergio Rico ad Areola, fino ai giovani Bulka, Innocent e Franchi e al 30enne Letellier. Leonardo dovrà cercare una nuova sistemazione per almeno cinque di loro. E tutti, molto probabilmente, dovranno accettare di recitare un ruolo da comparsa: il nuovo numero uno sarà italiano.