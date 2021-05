L'ultima di Ranieri alla Samp è col Parma: "Corriamo e chiudiamo a 52 punti"

Claudio Ranieri ha ufficializzato oggi l'addio alla Sampdoria. Il tecnico testaccino non ha trovato l'accordo su ingaggio e durata con la società di Massimo Ferrero e per questo ha spiegato in conferenza stampa che non sarà più l'allenatore blucerchiato. L'ultima sarà contro il Parma e nel corso della chiacchierata odierna, ha parlato anche dei ducali. "Prliamo della partita di domani. Il Parma è una squadra già retrocessa ma sta giocando veramente in tranquillità. Ha perso a Roma al 95' con un gol rocambolesco, ci sarà da correre e da fare i 52 punti ed è quello che voglio".