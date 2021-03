La classifica dei migliori 2003 secondo il CIES: Wirtz precede Bellingham, Musiala è 6°

Il report settimanale del CIES Football Observatory mette a confronto i giovani più forti al mondo nati dal 2000 in poi. Sono state stilate classifiche per quattro categorie diverse, ciascuna basata sui minuti giocati in campionato e il livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati. Questa la graduatoria dei migliori 25 nati nel 2003, con l'aggiunta di Youssoufa Moukouko, che è classe 2004:

1 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

2 Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

3 Isak Johannesson (Norkopping)

4 Harvey Elliott (Blackburn)

5 Fabricio Diaz (Liverpool Montevideo)

6 Jamal Musiala (Bayern Monaco)

7 Youri Reeger (Ajax)

8 Wahid Faghir (Vejle)

9 Lucas Gourna-Douath (St. Etienne)

10 Loizos Loizou (Omonia)

11 Maurits Kjaergaard (Liefering)

12 Rayan Cherki (Lione)

13 Kevin Paredes (D.C. United)

14 Naci Unuvar (Ajax)

15 Mauricio Cuevas (LA Galaxy)

16 Devyne Rensch (Ajax)

17 Ravil Tagir (Basaksehir)

18 Yerson Chacon (Deportivo Tachira)

19 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

20 Telasco Segovia (Lara)

21 Juan Castillo (Fortaleza)

22 Marcos Leonardo (Santos)

23 Samuel Chukwudi (Torshavn)

24 Adam Karabec (Sparta Praga)

25 Aron Sanchez (Cantolao)