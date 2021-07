La corazza dei tifosi della Lazio (e non solo) in difesa di Ciro Immobile

Unisce i laziali, divide i tifosi della Nazionale. Ciro Immobile, come è accaduto troppo spesso nel triennio Mancini, venerdì è finito nell'occhio del ciclone per la prestazione contro il Belgio. Nonostante la vittoria e la conquista della semifinale, molti non hanno perso occasione per contestarlo sui social: non ha fornito la sua miglior prova, è vero, ma l'impegno e la sostanza non sono mancate e per questo alcune critiche sembrano esagerate e ingenerose. Di riflesso, a quest'onda di polemiche, i tifosi biancocelesti si sono chiusi a riccio. Per formare una corazza intorno al centravanti azzurro, prossimo capitano della Lazio, da difendere e provare ad aiutare in questa settimana conclusiva di Euro 2020. "Cari fratelli Laziali proteggiamo Immobile dalla vergogna mediatica... Io sto con Ciro", ha scritto sui propri profili social Guido De Angelis, storica voce radiofonica biancoceleste e commentatore-tifoso negli anni scorsi per Mediaset. Il suo è il pensiero di tutti, nella sponda laziale del Tevere. Dove si conosce bene Immobile con il carattere: per questo sanno quanto sarà importante stargli vicino e dimostrargli il proprio affetto in un momento così delicato.

Tutti sottolineano le imprecisioni contro il Belgio, nessuno pone l'accento sul sacrificio in fase di non possesso, le lotte da solo con i centrali avversari. Senza andare ad analizzare i numeri recenti con il tricolore sul petto: nelle ultime 7 partite da titolare ha segnato 5 gol (più 2 assist e un palo clamoroso contro l'Austria negli ottavi). Riccardo Trevisani, in diretta su Sky Sport 24, ha centrato il punto della questione: "Prima di discutere Immobile ce ne vuole. È uno che ha fatto più gol di Piola nella Lazio, ha segnato 150 gol in 219 partite. Ha giocato male con il Belgio, è vero, abbastanza male pure con l’Austria anche se stava per fare un super gol e ha preso l’incrocio. Ma ho sentito davvero troppa, troppa cattiveria nei commenti su di lui. Ricordiamoci che è comunque il capocannoniere della Nazionale all’Europeo con due gol. Ma di cosa stiamo parlando".

Domani Immobile sarà di nuovo in campo nel tridente (si gioca il posto con Belotti, o dal 1' o dalla panchina giocherà contro la Spagna) e sarà il campo a parlare per lui. Lì, ha sempre risposto alle critiche social. Lì, domani, dovrà far ricredere chi lo contesta. Non i laziali, che non hanno più dubbi su di lui e lo aspettano a braccia aperte con Sarri.