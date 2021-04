La doppia lezione del Sassuolo alla Serie A. Ora aumentano i rimpianti

Il Sassuolo ha scelto di isolare i giocatori che sono entrati in contatto con dei positivi per tutelare la salute di tutti. In primis degli altri calciatori neroverdi (compresi ovviamente staff tecnico e gruppo squadra), in secundis la salute degli altri. Scelta non apprezzata e criticata. In molti hanno gridato allo scandalo: "Il Sassuolo falsa il campionato". I neroverdi, contro la Roma, sono scesi in campo dimostrando che, anche in formazione rimaneggiata, possono mettere in campo una squadra quadrata, in grado di lottare con tutti. E il pari con la Roma, che probabilmente sta stretto alla formazione neroverde per la mole di gioco creata, aumenta i rimpianti per quello che sarebbe potuto essere e non è stato.

Non sempre infatti il Sassuolo ha messo in campo quella grinta, quella tenacia, ma anche quella 'volontà tecnica' di creare gioco. E quest'anno, in alcune circostanze, è mancato anche quel gioco brillante e spumeggiante visto nei due anni precedenti. Avesse giocato sempre così forse la classifica sarebbe migliore. E' mancata continuità quest'anno, sono mancati gli uomini chiave nei momenti decisivi della stagione ma contro la Roma è scattata una molla che nel secondo tempo contro il Torino, ad esempio, non c'è stata. Il Sassuolo ha dato una doppia lezione: di calcio e morale. Il gol del 2-2 è arrivato dopo una magnifica azione con 17 passaggi consecutivi (10 giocatori su 11 hanno toccato il pallone, Consigli compreso) che hanno portato al tiro di Raspadori in area. La famosa costruzione dal basso. Il Sassuolo ha avuto in mano il pallino del gioco anche nella sfida di sabato con la Roma, completando la bellezza di 725 passaggi, col 93% di precisione.

La lezione morale l'ha spiegata bene Roberto De Zerbi: "Al di là di una partita giocata benissimo, mi dà fastidio che per le scelte prese in questi giorni ci siamo sentiti dire che diamo poca regolarità al campionato. Dal mio punto di vista ci siamo comportati bene, comportarsi secondo coscienza e poi essere additati di falsare il campionato succede solo qui".