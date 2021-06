La fiducia del Venezia, la risposta di Niederauer: oggi il giorno decisivo per Zanetti

vedi letture

E' il giorno decisivo in casa Venezia. Un nuovo contatto per trovare la quadra, definitiva, o per dirsi addio. La dirigenza del club lagunare ha visto come costruttivi gli ultimi summit con Paolo Zanetti e ha messo sul tavolo del tecnico il proprio progetto. Campagna acquisti, rinforzi, adeguamento contrattuale. Zanetti, forte della corte di alcune società di A, adesso l'Udinese su tutti, ha posto le sue condizioni e ora le due linee sono finite sulla scrivania del Presidente del Venezia, Duncan Niederauer. Oggi è atteso un nuovo confronto, che avrà probabilmente il responso e le indicazioni del numero uno newyorkese e che segnerà la strada della panchina del Venezia. Che intanto fa trapelare di aver intravisto anche in Zanetti la forte volontà di andare avanti insieme. Arriverà una fumata bianca dal nuovo contatto odierno? Ore decisive per la panchina dei lagunari.