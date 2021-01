La filosofia di De Zerbi non cambia: stesso Sassuolo, anche contro la Juventus. Il video

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, si prepara per sfidare la Juventus. Una gara delicatissima, dove l'allenatore dei neroverdi vuole riscattare il ko contro l'Atalanta. E dove il messaggio tattico da parte sua è chiaro: "non ci snatureremo". Anche per una gara contro una grande come la Vecchia Signora, De Zerbi non cambierà. Queste le parole, significative, dell'allenatore in conferenza stampa che raccontano molto della sua filosofia. Il video è proposto da TMW in collaborazione con Sky, clicca sul link in calce.