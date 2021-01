La gestione dello spogliatoio spiegata da Conte: "Ai miei non mento mai, non vendo fumo"

La filosofia di Antonio Conte, tecnico dell'Inter, e la gestione dello spogliatoio raccontata dallo stesso allenatore in conferenza stampa. "Ai giocatori non mento mai, non vendo fumo, parlo col cuore in mano. Sanno quel che penso, pane al pane e vino al vino e questo è importante, più di quel che si dice all'esterno".