La Juve aspetta Dybala: col Crotone primo scampolo. Pirlo sorride in attesa dei gol della Joya

Lentamente la Juventus sta provando a digerire la sconfitta di mercoledì dell’estadio do Dragão di Oporto. Negli occhi e nella mente ancora la prestazione non all’altezza dei bianconeri dal punto di vista tecnico, tattico e dell’atteggiamento sbagliato sin dal primo minuto di gara. E nella trasferta portoghese c’era anche Paulo Dybala, al rientro tra i convocati dopo l’infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro di metà gennaio. Una chiamata, da parte di Andrea Pirlo, per ricominciare a respirare l’aria della gara e dello spogliatoio nonostante ancora non fosse disponibile per scendere in campo. Cosa che, con minutaggio limitato, potrebbe accadere nella gara di domani sera all’Allianz Stadium contro il Crotone.

PRIMI MINUTI MA RIENTRO GRADUALE - Sarà un riavvicinamento al campo morbido per Dybala che ha ormai smaltito l’infortunio nonostante ancora permanga un fastidio con il quale, quantomeno inizialmente, dovrà verosimilmente convivere soprattutto in determinate situazioni di gioco. Ma il peggio ormai è alle spalle e adesso la Joya rivede la luce del campo che dovrebbe riassaporare nella serata di inizio settimana contro il Crotone. Dagli zero minuti a disposizione di mercoledì, ai 15-20 del lunedì successivo. Per il sorriso del numero 10, ma anche quello di Andrea Pirlo e della Juventus ai quali i gol, ma non solo, di Dybala mancano profondamente.

ASSENZA PESANTISSIMA - La voce delle presenze stagionali dice 16 con soli 859 minuti a girovagare e dipingere calcio sul rettangolo verde. Pochi, pochissimi per quella che doveva essere una delle punte di diamante di Madama ma che si è rivelata fragile e sfortunata, con tante problematiche fisiche che ne hanno limitato il rendimento e l’inserimento totale negli schemi di Pirlo. Solo 3 gol e 2 assist per Paulo Dybala, e se la Juve si trova indietro nelle classifiche delle marcature molto è dato anche dai gol che l’argentino ha sempre garantito alla cauda bianconera. Da domani però, avverrà una nuova partenza. Graduale, per poi accelerare fra qualche settimana quando la Vecchia Signora avrà bisogno anche del suo sinistro per ribaltare il risultato in Champions League.