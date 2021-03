La Juve che verrà - Via Ramsey e Rabiot, troppo poco per essere titolari. E troppo costosi

Dieci idee per rilanciare il progetto Juventus dopo l'ennesimo fallimento in Champions. Dalle 15.15 alle 19.45, con un focus ogni 30 minuti, TMW entrerà nel dettaglio di quella che è una rivoluzione a questo punto necessaria per ripartire. Chi dar via, chi a nostro giudizio trattenere. La Juventus deve davvero voltare pagina: se non ora, quando?

Non sempre ingaggiare calciatori a parametro zero è operazione conveniente. Non sempre il parametro zero è Andrea Pirlo o Paul Pogba. Il racconto degli ultimi anni per ciò che riguarda l'ingaggio di parametri zero da parte della Juventus è soprattutto il racconto di acquisti non centrati. Forse non all'altezza delle aspettative, sicuramente non all'altezza di una Juventus che vuole essere competitiva per la vittoria della Champions.

Sbagliato pensare ad Aaron Ramsey e ad Adrien Rabiot come due flop assoluti di mercato. Non è così: lo racconta la loro storia, lo dice il loro presente. Sono buoni giocatori, a volte (raramente) anche decisivi. Ma certo se si pensa a una Juve che ha costruito il ciclo dei nove Scudetti consecutivi con Pirlo-Pogba-Vidal-Marchisio il confronto è impietoso. Il centrocampo della Juventus negli ultimi anni s'è trasformato da punto di forza a punto debole. E Rabiot e Ramsey sono il simbolo di una mediana da 'vorrei ma non posso'. Discreta, ma non all'altezza del compito.

Vanno ceduti - La Juventus in estate dovrà risolvere questa questione. Anche perché lo scotto da pagare per ingaggiarli a parametro zero (oltre a una lauta commissione) è stato un ingaggio molto alto, sproporzionato rispetto al loro rendimento. Con un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, Rabiot e Ramsey sono entrambi appena fuori dal podio dei calciatori più pagati.

Non sarà semplice cederli con un ingaggio così altro. Tutt'altro, e del resto la Juventus ci ha già provato la scorsa estate. Ma se lo scotto deve essere anche quello di arrivare a una risoluzione, questo scotto andrà pagato. Sono arrivati a parametro zero, vanno via a parametro zero. Potrebbe essere l'unica via per arrivare a una separazione, a un divorzio necessario per voltare pagina.