"La Juve non è in crisi, ha grande mentalità". Rivedi Gattuso alla vigilia della Supercoppa

Come fregare Pirlo? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Le idee ci sono, ma bisogna innanzitutto avere rispetto e non cadere nella trappola della Juventus in crisi. Io non ci casco e spero non ci caschino nemmeno i miei giocatori. Domani servirà una grandissima partita di attenzione, fare al meglio le cose che ci vengono bene e quelle che ci vengono meno bene. Anche se alla Juve mancano dei giocatori resta un avversario incredibile, non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la Juve sia in crisi". Rivedi il video con le parole di Gattuso!

