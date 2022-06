La Juve posta il video con tutti i gol di Vlahovic in bianconero: "In attesa dei prossimi"

vedi letture

Archiviata la stagione con il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus si appresta ad entrare nella fase calda del mercato. In attesa dei primi colpi, in entrata e in uscita, c'è però ancora il tempo di rivivere le emozioni del campionato appena concluso. Sui propri profili social, infatti, il club bianconero ha dedicato spazio a Dusan Vlahovic - il grande acquisto di gennaio - proponendo un video con tutti i sui gol con la maglia della Juve: "Rivedere tutti i gol di Dusan Vlahovic è sempre una buona idea, in attesa dei prossimi", il testo del messaggio.