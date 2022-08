La Juventus alza il pressing su Paredes: con Milik può arrivare anche senza cessioni

Dopo Milik, Leandro Paredes continua ad essere il grande obiettivo di mercato della Juventus in questi ultimi giorni di mercato. E secondo Tuttosport proprio l'arrivo del polacco e non di Depay porterà i bianconeri a risparmiare alcuni milioni dal punto di vista dell'ingaggio che potranno essere "dirottati" proprio sull'argentino. Proprio questo aspetto è un aiuto per Cherubini, che per il quotidiano adesso potrebbe chiudere l'operazione anche senza la nota uscita a centrocampo. L'idea della Juventus resta quella di cedere almeno uno fra Arthur, Zakaria e Fagioli, ma come detto Paredes potrebbe essere slegato. A patto che le condizioni poste dal PSG siano di gradimento alla Continassa.