La Juventus aspetta Ronaldo. Da oggi ogni giorno può essere buono per la scelta di CR7

"Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l'Europeo". Era il 14 giugno, Euro2020 era appena iniziato e Cristiano Ronaldo rispondeva così ad una domanda circa il proprio futuro alla Juventus. Il senso era piuttosto chiaro: nessun pensiero ai club, quel che conta(va) per CR7 era solo e soltanto il suo Portogallo campione in carica dal 2016. Il suo quinto Europeo adesso però si è concluso e per Ronaldo è già tempo di rituffarsi, almeno mentalmente, sulla Juventus. Quindi sul suo futuro.

Da oggi, insomma, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per conoscere la volontà del 5 volte Pallone d'Oro. Perché il contratto con la Juventus avrà validità per un'altra stagione, ma come detto e scritto più volte in queste settimane niente è scontato. Il club bianconero aspetta di capire la sua volontà, quindi se avere ancora a che fare con i suoi gol e il suo stipendio da 31 milioni netti o se iniziare a programmare il futuro senza CR7. Questioni tattiche, di gerarchie all'interno del gruppo, ma pure di mercato. Il portoghese, da parte sua, valuta le proposte alternative consapevole del fatto che quei 31 milioni in pochi possono permetterseli. Potrebbe farlo il PSG, ma in tal senso molto sembra dipendere dall'eventuale permanenza (non scontata) di Kylian Mbappé. Magari pure il Manchester United per un ritorno decisamente romantico. Da oggi, ogni giorno può essere quello buono per capirci qualcosa in più.