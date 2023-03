La Juventus è ai quarti di Europa League! Si sblocca Vlahovic, segna Chiesa ed è 2-0 a Friburgo

Friburgo-Juventus 0-2 (45' Vlahovic (r.), 93' Chiesa)

La rabbia con cui Dusan Vlahovic esulta, dopo il rigore decisivo segnato, è la fotografia della parola 'liberazione'. Sbaglia, corre, insiste, ci riprova, ci prova ancora, e poi si vede annullare un gol per fuorigioco, e poi rivede i fantasmi una volta dal dischetto, e poi segna, e poi esulta. La Juventus vince 2-0 a Friburgo grazie alla rete di Federico Chiesa allo scadere E nella gioia di entrambi, in quella gioia, c'è anche il momento di una Juventus che è piena di cerotti, sulle ginocchia e nell'anima, e pure in un gioco che continua a essere claudicante. Però c'è voglia, rabbia, orgoglio. E nella serata di Friburgo c'è tanto Szczesny, che fa due parate meravigliose. C'è Kean che dopo la follia del rosso contro la Roma, contro Mancini, gioca dall'inizio più per necessità che per virtù. Solo che la Juventus vive una stagione dove l'infermeria spesso ha tanti presenti quanti il terreno di gioco. Chiesa e Di Maria non possono giocare dal 1', avrebbe dovuto giocare Miretti ma ha accusato un risentimento prima della sfida. Così Kean.

Ora l'attesa è per l'urna di Nyon

La Juventus passa ai quarti di finale di Europa League e domani conoscerà il suo destino e il percorso che eventualmente dovrà fare per arrivare a Budapest, alla finale. Nell'urna di Nyon ci sono spauracchi e avversari più abbordabili, sulla carta la Juventus era favorita anche col Friburgo e non ha tradito le attese. Occhio però: i tedeschi giocano in uno stadio che è una meraviglia, con un pubblico tra i più caldi d'Europa. Fortuna che la sfida tra sostenitori è sì Germania-Italia ma solo a suon di cori e fischi, altro che Eintracht Francoforte e Napoli. Streich stavolta osa di più, con due punte, Gregoritsch e Holer, ma tiene fuori a sorpresa Grifo. Nel primo tempo serve uno straordinario Szczesny che impedisce a Ginter di segnare, e lo farà anche sulla punta austriaca nella ripresa.

La serata di Dusan, poi tocca a Chiesa

La Juventus non è bella ma ha un'identità. Però fatica a gestire il vantaggio, a tener palla, ad amministrare il gioco. Così cerca spesso le verticalizzazioni, e Rabiot è come coltello nel burro tedesco. Però Kean è impreciso nei movimenti e Vlahovic prima s'arruffa, poi inciampa e poi segna, anche se su rigore. Però da lì gioca più libero, anche se dietro il Friburgo lo ingabbia bene. Però pur in una notte così si merita applausi perché può essere un nuovo inizio e un bel viatico per sfidare poi l'Inter nel week-end. Al suo posto entra Chiesa, che non è al meglio, che allo scadere prende una traversa e che poi al 93' segna. Montagne russe d'emozioni, intanto quelle tedesche sono alle spalle. La Juventus è ai quarti di Europa League.