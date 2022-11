La Juventus guarda alla porta del futuro. L'obiettivo è prenotare Vicario già a gennaio

Dopo aver seguito da vicino la crescita di Giorgi Mamardashvili del Valencia e di Marco Carnesecchi della Cremonese (proprietà Atalanta), la Juventus sta cambiando marcia nella corsa a Guglielmo Vicario. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport che spiega come l'obiettivo dei bianconeri sia quello di prenotarlo già a gennaio per anticipare la concorrenza in vista dell'estate. Un'operazione simile a quella dello scorso anno per Federico Gatti, con Vicario che resterebbe comunque ad Empoli fino al termine della stagione.