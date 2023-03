La Juventus sogna di tenere Rabiot, ma il rinnovo è lontano. Su di lui c'è il Manchester City

La Juventus sogna di tenere stretto Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero sta viaggiando su ritmi mai visti prima in carriera e la Vecchia Signora vorrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno, ma al momento, nonostante un paio di incontri con la mamma manager Veronique, l'eventualità sembra lontana. A riportarlo è La Stampa, che spiega come la tentazione Premier League sia concreta. Tra le pretendenti c'è il Manchester City.