La Juventus sta tirando troppo la corda su Locatelli?

Nuovi incontri in vista, la Juventus resta vigile e attiva su Manuel Locatelli. Un giocatore che ai bianconeri piace da tantissimo, che Allegri ha portato in prima squadra al Milan e allenerebbe volentieri di nuovo, che vestito da bianconero ci si vedrebbe benissimo. Tutti i pezzi sembrerebbero pronti per andare al loro posto nel puzzle, se non fosse che il tempo non gioca certo a favore della Vecchia Signora. Conclusa una stagione da incorniciare, il centrocampista classe ’97 si è regalato un Europeo col botto e oggi fa discutere per la staffetta con Verratti. Cioè con un giocatore che da anni è una colonna del PSG e questo dovrebbe rendere l’idea della caratura, e quindi dell’appeal, che Locatelli ha raggiunto. La Juve, del resto, è stata avvisata per tempo. All’estero fanno sul serio, ha detto Carnevali (ad del Sassuolo), già prima di Euro 2020, ribadendo come l’intenzione della società neroverde sia quella di non inserire altri giocatori nell’operazione. E, viene da aggiungere, a questo punto difficilmente anche quella di prendere in considerazione formule alternative. Tra la crescita di Loca e del suo prezzo, l’interesse dall’estero (City, Chelsea e non solo) e il fatto che per ora la Juve abbia sempre cercato di aprire uno spiraglio impossibile per trattative di quel tipo, diventa sempre più naturale porsi il dubbio se a Torino non stiano perdendo tempo, e tirando la corda di un affare che più passano i giorni e più rischia di essere complicato.