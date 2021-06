La Juventus torna a lavorare sul rinnovo di Dybala: con Allegri crescono le chance di permanenza

Federico Cherubini, nuovo uomo mercato della Juventus dopo l'addio di Paratici, è a lavoro per arrivare al rinnovo di Paulo Dybala. Fino ad un paio di settimane fa la Joya sembrava ad un passo dall'addio, visto anche il contratto in scadenza nel 2022. Oggi però, col ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, la situazione sembra cambiata visto che l'argentino potrebbe tornare prepotentemente al centro del progetto tattico juventino. Da qui, spiega Tuttosport, la scelta del club di accelerare sulla strada del rinnovo.

Nei mesi scorsi la Juventus aveva messo sul piatto una proposta da 10 milioni di euro netti a stagione e oggi si ripartirà proprio da lì. La priorità di Dybala sembra ancora quella di restare alla Juventus, intanto il suo agente Jorge Antunes non ha in programma un viaggio in Italia. Ma con la trattativa in atto, magari nelle prossime settimane qualcosa in tal senso potrebbe muoversi. In casa Juventus, si legge, c'è comunque ottimismo in merito.