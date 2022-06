La Lazio cerca due portieri: Carnesecchi resta il preferito, Provedel quello più raggiungibile

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione portieri di casa Lazio e spiega come il preferito di Maurizio Sarri, al netto dell'infortunio e dell'operazione con relativo stop di 4 mesi, resti Marco Carnesecchi. L'Atalanta non vorrebbe privarsene a titolo definitivo, la Lazio da parte sua valuterebbe un prestito con riscatto fissato a 8-9 milioni di euro, cifra che non convince la Dea. L'alternativa è Guglielmo Vicario, con l'Empoli che però non scenderebbe sotto i 12 milioni di euro. Oltre al titolare, però, Sarri vuole anche un nuovo dodicesimo ed in tal senso il nome sembra essere quello di Ivan Provedel dello Spezia: con 2-3 milioni di euro l'operazione può sbloccarsi.