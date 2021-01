La Lazio mette la quarta. Milinkovic e Immobile stendono il Sassuolo, all'Olimpico finisce 2-1

LAZIO-SASSUOLO 2-1 (6' Caputo, 25' Milinkovic-Savic, 72' Immobile)

Fondamentale successo per la Lazio di Simone Inzaghi contro il Sassuolo nella gara delle 18. 2-1 il risultato finale in favore dei biancocelesti grazie alle reti di Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile. Per il Sassuolo, a inizio gara, rete di Ciccio Caputo.

SUBITO CAPUTO, LA RIPRENDE MILINKOVIC - Il Sassuolo parte fortissimo e dopo due prove generali al 6' trova il vantaggio con Francesco Caputo: Traore manda profondo Djuricic che trova al centro dell'area il suo numero 9 che ha tutto il tempo per stoppare e battere Reina. La Lazio trova nuove energie dallo svantaggio, alza il baricentro e al 25' trova il pari: angolo di Correa dalla destra e colpo di testa perfetto di Sergej Milinkovic-Savic per l'1-1.

IMMOBILE, CHI SENNO'? - Il secondo tempo si apre su ritmi diversi rispetto alla prima frazione. Entrambe le squadre vogliono fortemente la vittoria e per questo motivo pensano più alla solidità difensiva che non alla costruzione del gioco. Logico quindi che per sbloccare il risultato serva una giocata. Giocata che puntualmente arriva dal giocatore che ti aspetti, ovvero Ciro Immobile: minuto 72, Marusic arriva sul fondo a sinistra e mette in mezzo un pallone basso che Immboile trasforma in gol con un bel tiro mancino di prima intenzione.

DE ZERBI CAMBIA, IL RISULTATO NO - Lo svantaggio consigli De Zerbi a cambiare subito: dentro Boga e Maxime Lopez per Obiang e Traore. E i risultati, per il Sassuolo, si vedono subito. La Lazio abbassa tanto il proprio baricentro per difendere con più compattezza, i neroverdi ne approfittano per avanzare e provare a sfruttare la freschezza dei nuovi entrati, su tutti Boga. Ma il muro laziale regge e anzi, l'ultima occasione è proprio per gli uomini di Inzaghi ma Escalante sbatte sui guantoni di Consigli.