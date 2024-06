La Lazio non molla Greenwood, lui prende tempo: il punto sulla trattativa, c'è anche l'OM

Mason Greenwood continua a essere molto ambito dalla Lazio. L'attaccante del Manchester United però è stato messo nel mirino anche dal Marsiglia di De Zerbi con il classe 2001 che sta riflettendo sul suo futuro. Ha preso del tempo per cercare di definire meglio la situazione e riuscire così a prendere la migliore decisione possibile per il suo futuro.

Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di mollarlo, malgrado il prezzo del suo cartellino sia alto e si aggiri intorno ai 30 milioni di euro. I Red Devils non vogliono fare sconti dopo un'ottima stagione dell'esterno al Getafe e Lotito ha una chiara strategia per assicurarselo: l'unica via è sperare che non si sistemi altrove e tentare l'assalto nella seconda parte del mercato, quando saranno state ultimate anche alcune cessioni. Quelli che potrebbero essere sacrificati sono Valentin Castellanos, che piace al Girona, e Gustav Isaksen.

La Lazio non vorrebbe privarsi di nessuno dei due e per questo ha messo in stand by la trattativa, imbastita sulla base di un prestito oneroso a cinque milioni di euro, pagabili in uno o due anni, con obbligo di riscatto e con possibile inserimento di una percentuale vicina al 50% sulla futura rivendita.