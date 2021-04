La meraviglia di Taremi non basta: vince il Porto, ma in semifinale va il Chelsea di Tuchel

Da José Mourinho a Thomas Tuchel. Sette anni dopo, il Chelsea torna in semifinale di Champions League e lo fa con grande maturità, anche se al 94' arriva la beffa di Taremi. A Siviglia finisce 0-1 contro il Porto, un punteggio che regala agli inglesi un traguardo impensabile qualche mese fa.

Forte del doppio vantaggio maturato nella gara d'andata, il Chelsea si limita a controllare le rare folate offensive degli avversari. Conceiçao recupera Sergio Oliveira, giustiziere della Juventus, e dà fiducia alla stessa squadra sconfitta sei giorni fa, sempre al Ramón Sánchez-Pizjuán. Dall'altra parte Tuchel è costretto a fare a meno dell'infortunato Kovacic e si affida a Kanté al fianco di Jorginho, con Thiago Silva e Pulisic preferiti a Christensen e Werner. Sono i Dragoes a fare obbligatoriamente la partita, ma i pericoli per Mendy sono pochissimi. È lo stesso portiere a regalare il brivido più grande ai Blues, quando serve in modo sciagurato Corona; per sua fortuna, Jorginho è reattivo e riesce a deviare in corner. È l'unica occasione di rilievo nei primi 45', al contrario di una ripresa più avvincente, grazie anche all'atteggiamento degli ospiti, che si scoprono un po' di più alla ricerca della rete che riaprirebbe i giochi.

I portoghesi lasciano così spazi enormi per le ripartenze letali dei londinesi, che vanno vicini alla rete in due circostanze ravvicinate, sempre con il solito Mason Mount. È il momento di massimo sforzo per il Porto, che manda in campo anche Taremi, passando al classico 4-4-2 tante volte ammirato in questa stagione. Il Chelsea, però, è ancora una volta ordinato e compatto, proprio come vuole Tuchel, e non concede nulla a Marega e compagni, inoffensivi malgrado gli altri cambi di Conceiçao. Tuchel invece è soddisfatto e non effettua sostituzioni (la prima all'86'), una rarità di questi tempi. Proprio all'ultimo istante, Taremi si regala la gioia effimera di un gol strepitoso, in rovesciata. Ma non c'è più tempo: il Chelsea è in semifinale, dove incontrerà la vincente di Liverpool-Real Madrid.