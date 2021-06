La nuova Juve: Cristiano Ronaldo resta in dubbio. E il club prepara due piani di azione

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ancora quanto mai un enigma: la qualificazione Champions, sottolinea Tuttosport, non ha messo a tacere i dubbi del lusitano sul suo futuro in bianconeor. Dubbi sui quali sta riflettendo assieme al suo agente Jorge Mendes, valutando con lui le possibili alternative. Che non sono molte, sostanzialmente due: il Manchester United e il Paris Saint-Germain. La Juventus aspetta, pronta a fare buon viso a entrambe le eventualità: continuare a schierare uno degli attaccanti più forti di sempre e sfruttare, sperando in una ripresa della vita normale e dell’economia, il suo enorme potenziale a livello di marketing, oppure risparmiare 58 milioni lordi di ingaggio e 25 di ammortamento: due eventualità che ovviamente condizionano il futuro del club, costretto a studiare due strategia alternative.