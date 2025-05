TMW La Roma a Casa Milan, si parla di Saelemaekers e non solo. Ci sono Ghisolfi e Tare

Potrebbe essere già un giorno importante quello di oggi, in chiave mercato, tra Roma e Milan. In questi minuti infatti le due società si stanno incontrando a Casa Milan, dove è arrivato da qualche ora anche il prossimo ds dei rossoneri Igli Tare. Presente per i giallorossi il suo omologo, Florent Ghisolfi, oltre a diversi intermediari, tra i quali anche l'agente Giuseppe Riso.

Saelemaekers ha appena concluso la sua miglior stagione a livello di numeri personali, con 7 gol realizzati in Serie A con la Roma, l'ultimo dei quali ieri sera nella vittoria per 2-0 sul campo del Torino, ininfluente però ai fini della qualificazione in Champions League dei capitolini.

E a proposito di Saelemaekers e del suo possibile futuro nella Capitale, così aveva parlato recentemente lo stesso Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma: "Saelemaekers vogliamo tenerlo, è stato ed è un giocatore importante dentro e fuori dal campo. Ha una connessione con squadra e tifosi".

Nella foto dell'articolo, Ghisolfi che entra a Casa Milan