La Roma di Mou inizia a prendere forma: per la fascia piace Nuno Taveres del Benfica

Inizia a prendere forma la nuova Roma di Josè Mourinho. Come scrive la Gazzetta dello Sport uno degli obiettivi principali è quello di portare a Trigoria un terzino destro, visto che l'americano Reynolds non viene considerato ancora all'altezza ed andrà a giocare in prestito. La soluzione su cui si sta ragionando è quella di Nuno Tavares, classe 2000 del Benfica, uno che gioca tendenzialmente a sinistra, ma che sa adattarsi anche sull’altra fascia. Insomma, con un solo giocatore si ricoprirebbero due ruoli opposti, il che non dispiacerebbe a Mourinho. Il costo, circa 8 milioni, è alla portata della Roma.